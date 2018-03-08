Лавров остро ответил на слова Тиллерсона об отношениях Китая и Африки
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в четверг, 8 марта, на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, прокомментировал слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что политика Китая на африканском направлении «угрожает экономической и политической стабильности стран континента». Как стало известно, глава МИД РФ назвал это заявление руководителя Госдепа некорректными.
«Мне кажется, не вполне корректно, находясь в гостях, высказываться по поводу отношений своих хозяев с другими странами, еще в таком негативном ключе. Конечно, если это правда, но я не видел таких сообщений», - цитирует Лаврова ТАСС.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг глава МИД России также прокомментировал заявление госдепартамента США о том, что Москва и Вашингтон якобы не обсуждали возможность его встречи с Тиллерсоном в Эфиопии. Так, Лавров опроверг утверждения американского внешнеполитического ведомства, назвав их неправдой.