Лавров остро ответил на слова Тиллерсона об отношениях Китая и Африки‍

СЕГОДНЯ 14:04 2018-03-08T14:05:44+03:00

В настоящее время глава МИД РФ находится с визитом в Зимбабве

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в четверг, 8 марта, на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, прокомментировал слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что политика Китая на африканском направлении «угрожает экономической и политической стабильности стран континента». Как стало известно, глава МИД РФ назвал это заявление руководителя Госдепа некорректными.

«Мне кажется, не вполне корректно, находясь в гостях, высказываться по поводу отношений своих хозяев с другими странами, еще в таком негативном ключе. Конечно, если это правда, но я не видел таких сообщений», - цитирует Лаврова ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг глава МИД России также прокомментировал заявление госдепартамента США о том, что Москва и Вашингтон якобы не обсуждали возможность его встречи с Тиллерсоном в Эфиопии. Так, Лавров опроверг утверждения американского внешнеполитического ведомства, назвав их неправдой.