2018-03-08T14:15:04+03:00
Происшествия

Пассажирский автобус упал в пропасть в Перу: погибли 11 человек

Также в больницу были доставлены более 50 пострадавших в результате аварии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Спасатели продолжают работу на месте происшествияСпасатели продолжают работу на месте происшествияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Страшная авария с участием пассажирского автобуса произошла в Перу. В четверг рано утром транспортное средство по невыясненным пока причинам перевернулось, вылетело с горной дороги и рухнуло в 100-метровую пропасть.

В результате инцидента погибли по меньшей мере 11 человек, еще более 50 получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Уточняется, что авария произошла в провинции Лукано региона Аякучо. Именно туда автобус должен был доставить пассажиров из Лимы, передает местная радиостанция RPP.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что подобные аварии в Перу не редкость. Так, аналогичные случаи были зафиксированы в январе и феврале этого года. В одном из последних инцидентов погибли 36 человек, еще 17 получили травмы. Высота падения автобуса составила около 200 метров.

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