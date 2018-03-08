2018-03-08T14:53:35+03:00
Политика

Слуцкий извинился перед женщинами за причиненные "переживания"

Депутат заявил, что в тех его действиях, которые могли кого-то обидеть, не было злого умысла
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Депутат Леонид СлуцкийДепутат Леонид СлуцкийФото: Евгения ГУСЕВА
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Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий поздравил россиянок с Международным женским днем и извинился перед ними за причиненные "переживания". Об этом депутат написал в своем аккаунте в Facebook.

"Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с Международным женским днем! Желаю крепкого здоровья, душевных сил и простого человеческого счастья! Пользуясь случаем, хотел бы попросить прощения у тех из вас, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания. Поверьте, не по злому умыслу", - написал Слуцкий.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru ранее, несколько журналисток, включая заместителя главного редактора телеканала RTVI Екатерину Котрикадзе, обвинили известного депутата в том, что он якобы сексуально до них домогался. Сам Слуцкий данные заявление опроверг.

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