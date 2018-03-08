2018-03-08T14:55:56+03:00
Происшествия

Владелец подлодки "Наутилус" отрицает обвинения в убийстве журналистки

Расчлененное тело Ким Валль было найдено в море после того, как она не вернулась с прогулки на субмарине Петера Мадсена
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Владелец подлодки Nautilus, датский изобретатель Петер МадсенВладелец подлодки Nautilus, датский изобретатель Петер МадсенФото: REUTERS
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Создатель и владелец подлодки "Наутилус" Петер Мадсен отрицает свою причастность к гибели шведской журналистки Ким Валль. Между тем, в четверг, 8 марта, начался суд по делу о ее убийстве, в котором инженер проходит в качестве главного подозреваемого.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru ранее, журналистка пропала 10 августа 2017 года после прогулки на подлодке вместе с Мадсеном. Сначала мужчина заявил, что судно затонуло, но перед этим он якобы успел высадить свою знакомую в Копенгагене. Позже владелец субмарины изменил показания, сказав, что на борту произошел несчастный случай, в результате которого Валль погибла и была "похоронена" в море.

Спустя некоторое время тело женщины обнаружили, но без рук, ног и головы, а в октябре и ноябре прошлого года были найдены и недостающие конечности журналистки вместе с ее одеждой.

В январе Маднеса официально обвинили в убийстве, непристойном обращении с трупом и в преступлении на сексуальной почве. По версии следствия, он или задушил свою спутницу, или перерезал ей горло. Сам подсудимый причастность к смерти журналистки отрицает, высказывая версию о том, что она могла отравиться угарным газом. Между тем, факт расчленения инженер не отрицает.

По данным сайта Радио Дании, суд займет 12 дней. Вынесение приговора запланировано на 25 апреля. Сторона обвинения настаивает на пожизненном заключении.

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