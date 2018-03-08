2018-03-08T15:21:53+03:00
Политика

Порошенко предрек России «разрушение» из-за газового спора

‍По мнению украинского лидера, Москва «не уважает закон и не следует решениям суда»
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко, комментируя ситуацию с «Нафтогазом» и «Газпромом», а также решение Стокгольмского арбитража по газовому спору, предрек России «полное уничтожение». Он заявил, что такая судьба якобы ждет нашу страну, так как Москва «не уважает закон и не следует решениям суда».

Также глава незалежной отметил, что Киев начал уже несколько судебных процессов против России. Как считает Порошенко, российская сторона «должна понести наказание» в соответствии с «абсолютно четкой процедурой в суде».

«Но если РФ не уважает закон и не уважает решения суда, я думаю, что в результате Россия будет полностью уничтожена. Это не тот случай, с которым можно смириться», - сказал глава незалежной в интервью газете Financial Times.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» доплатить «Нафтогазу» 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита в Европу. Однако с учетом тех средств, которые украинская сторона должна выплатить РФ, сумма была уменьшена до 2,56 миллиарда долларов. Между тем российская энергетическая компания не согласилась с вердиктом суда и вскоре после этого приняла решение о расторжении всех соглашений с «Нафтогазом».

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