2018-03-08T15:44:24+03:00
Политика

Украинские неонацисты пригрозили сорвать выборы президента России

Радикалы собираются заблокировать российские дипучреждения и устроить "коридор позора" пришедшим на избирательные участки
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments7
Истерика в Незалежной по вопросу проведения выборов президента России на территории страны началась еще в начале февраляИстерика в Незалежной по вопросу проведения выборов президента России на территории страны началась еще в начале февраляФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Сразу несколько неонационалистических движений на Украине собираются помешать волеизъявлению российских граждан, находящихся на территории Незалежной, на выборах президента России 18 марта 2018 года.

В частности всеукраинское объединение "Свободы", движение "Правый сектор" (запрещено в РФ) и "Национальный корпус" собираются прийти ко всем российским дипмиссиям и блокировать их работу на время проведения голосования, говорится в релизе, распространенном пресс-службой ВО "Свобода".

По мнению украинских националистов, проведение выборов президента России в годовщину «аннексии Крыма» должно быть неприемлемо для каждого украинца. Организации призвали всех небезучастных прийти к российским дипломатическим миссиям, поддержать их блокирование и устроить своеобразный "коридор позора" пришедшим на избирательные участки.

Истерика в Незалежной по вопросу проведения выборов президента России на территории страны началась еще в начале февраля. МИД Украины выступил с инициативой закрыть на время проведения голосования посольство РФ в Киеве и ряд генконсульств в Одессе, Харькове и Львове. Российский МИД уже обратился в ОБСЕ с просьбой обеспечить свободное волеизъявление российских граждан на территории сопредельного государства.

Выборы президента России состоятся в воскресенье 18 марта 2018 года.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Антон Шипулин выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Финляндии
Тайская порнозвезда подала на развод в страхе, что секс убьет ее мужа
Церемония инаугурации президента Чехии Милоша Земана прошла в Праге
В посольстве РФ поддержали позицию главы МВД Британии по делу Скрипаля
Марш женщин в Киеве завершился избиениями и обливанием зеленкой
Отравленный вместе со Скрипалем полицейский вышел из комы
Участники силовой операции в Донбассе вернули Порошенко свои медали
Исламисты в Восточной Гуте обстреляли из минометов российских журналистов
Армия Турции взяла под контроль крупнейший город сирийского Африна
Пучдемон рассказал об истинных причинах своей борьбы за независимость Каталонии
Турция и Ирак проведут совместную силовую операцию против курдов
Собчак назвала глупостью свое попадание в базу данных "Миротворца"
Дональд Трамп пообещал для «настоящих друзей» США «большую гибкость» в вопросе пошлин
Пассажиркам московского автобуса подарили 750 тюльпанов
Охранник имения Порошенко покончил с собой прямо на посту
Правительство России утвердило реестр коррупционеров
С европейских счетов пропали замороженные 10 млрд евро Каддафи
Посольство России в США поздравило с 8 марта сотрудниц Госдепа
Американские танкисты дали оценку российской "Армате"
В воротах "Атлетико" в матче против "Локомотива" не будет Облака
Лавров назвал неоимперским ходом вмешательство США в дела других стран
Глава МИД Турции рассказал о сроках завершения операции в сирийском Африне
Порошенко предрек России «разрушение» из-за газового спора
Владелец подлодки "Наутилус" отрицает обвинения в убийстве журналистки
Слуцкий извинился перед женщинами за причиненные "переживания"