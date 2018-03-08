Украинские неонацисты пригрозили сорвать выборы президента России

СЕГОДНЯ 15:44 2018-03-08T15:44:24+03:00

Истерика в Незалежной по вопросу проведения выборов президента России на территории страны началась еще в начале февраля Фото: REUTERS

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Сразу несколько неонационалистических движений на Украине собираются помешать волеизъявлению российских граждан, находящихся на территории Незалежной, на выборах президента России 18 марта 2018 года.

В частности всеукраинское объединение "Свободы", движение "Правый сектор" (запрещено в РФ) и "Национальный корпус" собираются прийти ко всем российским дипмиссиям и блокировать их работу на время проведения голосования, говорится в релизе, распространенном пресс-службой ВО "Свобода".

По мнению украинских националистов, проведение выборов президента России в годовщину «аннексии Крыма» должно быть неприемлемо для каждого украинца. Организации призвали всех небезучастных прийти к российским дипломатическим миссиям, поддержать их блокирование и устроить своеобразный "коридор позора" пришедшим на избирательные участки.

Истерика в Незалежной по вопросу проведения выборов президента России на территории страны началась еще в начале февраля. МИД Украины выступил с инициативой закрыть на время проведения голосования посольство РФ в Киеве и ряд генконсульств в Одессе, Харькове и Львове. Российский МИД уже обратился в ОБСЕ с просьбой обеспечить свободное волеизъявление российских граждан на территории сопредельного государства.

Выборы президента России состоятся в воскресенье 18 марта 2018 года.