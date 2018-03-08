Глава МИД Турции рассказал о сроках завершения операции в сирийском Африне

СЕГОДНЯ 15:40 2018-03-08T15:40:35+03:00

Также министр сообщил о том, что Анкара и Багдад готовят совместную операцию против курдов на севере Ирака

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В четверг, 8 марта, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал о сроках завершения военной операции «Оливковая ветвь». По словам главы МИД республики, турецкие войска завершат операцию в сирийском Африне к маю.

«К маю операция в Африне закончится», - сказал Чавушоглу.

Также дипломат сообщил, что Анкара и Багдад готовят совместную операцию против рабочей партии Курдистана (РПК) после выборов в Ираке. «После выборов в Ираке мы рассчитываем провести совместную с иракским правительством трансграничную операцию, направленную против РПК на севере Ирака», - приводит слова турецкого министра телеканал Haber Türk.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, полтора месяца назад генштаб Турции объявил о начале военной операции против курдов, которых Анкара считает террористами. Операция в сирийском Африне под названием «Оливковая ветвь» началась 20 января.