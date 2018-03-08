Лавров назвал неоимперским ходом вмешательство США в дела других стран
Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал неоднократные вмешательства США во внутренние дела других стран, назвав такие действия абсолютно неоимперским подходом. Он также подчеркнул, что Москва не разделяет данной философии и не будет заниматься чем-то подобным.
"Недавно в NYT был опубликован большой материал, который описывает в течение многих десятилетий историю вмешательства США в проведение выборов и в целом во внутренние дела десятков и десятков стран. <...> Мы никогда не вмешиваемся ни в чьи внутренние дела, несмотря на то, что из Вашингтона и ряда других западных столиц ежедневно звучат утверждения об обратном", - сказал дипломат по итогам переговоров с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.
Глава МИД также обратил внимание на то, каким "поразительным" способом американские СМИ объясняют вмешательство США в дела других государств. Так, Вашингтон якобы делает все это "ради блага" данных стран, неся "свободу и демократию".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что о "богатой традиции вмешательства США во внутренние дела и в электоральные процессы" других стран заявил также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.