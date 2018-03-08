Лавров назвал неоимперским ходом вмешательство США в дела других стран

СЕГОДНЯ 16:06 2018-03-08T16:06:04+03:00

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал неоднократные вмешательства США во внутренние дела других стран, назвав такие действия абсолютно неоимперским подходом. Он также подчеркнул, что Москва не разделяет данной философии и не будет заниматься чем-то подобным.

"Недавно в NYT был опубликован большой материал, который описывает в течение многих десятилетий историю вмешательства США в проведение выборов и в целом во внутренние дела десятков и десятков стран. <...> Мы никогда не вмешиваемся ни в чьи внутренние дела, несмотря на то, что из Вашингтона и ряда других западных столиц ежедневно звучат утверждения об обратном", - сказал дипломат по итогам переговоров с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.

Глава МИД также обратил внимание на то, каким "поразительным" способом американские СМИ объясняют вмешательство США в дела других государств. Так, Вашингтон якобы делает все это "ради блага" данных стран, неся "свободу и демократию".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что о "богатой традиции вмешательства США во внутренние дела и в электоральные процессы" других стран заявил также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.