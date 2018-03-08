2018-03-08T16:12:17+03:00
Спорт

В воротах "Атлетико" в матче против "Локомотива" не будет Облака

Словенский голкипер пропустит игру из-за последствий ушиба руки
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Ян Облак не сыграет против "Локомотива" в Лиге Европы.Ян Облак не сыграет против "Локомотива" в Лиге Европы.Фото: REUTERS
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Испанский клуб "Атлетико" (Мадрид) накануне поединка 1/8 финала Лиги Европы понес весомую потерю. Основной вратарь команды Ян Облак пропустит игру с "Локомотивом" из-за последствий травмы. Он получил недавно ушиб руки, но в воскресенье отыграл игру с "Барселоной". Однако до этого не тренироваля как следует.

25-летний вратарь будет, скорее всего, включен в заявку на игру, но в матче с "Локомотивом" участие примет 22-летний Аксель Вернер. Он еще ни разу не играл за основной состав "Атлетико", сообщает Marca.

Матч "Атлетико" (Мадрид) - "Локомотив" (Москва) пройдет сегодня, 8 марта в Испании. Он начнется в 21.00 по московскому времени.

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