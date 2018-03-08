2018-03-08T16:45:11+03:00
Общество

Посольство России в США поздравило с 8 марта сотрудниц Госдепа

Российские дипломаты пожелали американским коллегам быть профессионалами своего дела не на словах
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Российские дипломаты пожелали американским коллегам быть профессионалами своего дела не на словахРоссийские дипломаты пожелали американским коллегам быть профессионалами своего дела не на словахФото: REUTERS
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В честь Международного женского дня, посольство России в США поздравило всех сотрудниц Госдепа страны с этим праздником, и пожурило за не совсем добросовестную работу некоторых представительниц внешнеполитического ведомства.

В частности, посольство России в Вашингтоне раскритиковало ряд не совсем достоверных высказываний пресс-секретаря Госдепа Хизер Науэрт. Таких, как «немыслимая жестокость российских ВКС в Восточной Гуте», которая не подтверждена ни одним реальным фактом. Тем не менее в фаворе о Госдепа «Оскар» создателю фильма о допинг-коктейле и героическое предложение Порошенко своим гражданам «померзнуть ради победы над Россией» в газовом споре.

«Отдельно хочется отметить фейк, что США не получали от российской стороны запроса на встречу Сергея Лаврова и Река Тиллерсона. Хотя мы данный запрос отправляли и даже продублировали его. К чему эта напыщенность? Оба руководителя внешнеполитических ведомств двух стран будут находиться в одном отеле. Так почему бы им не встретиться и не поговорить вербально о ряде наболевших проблем, вместо того, чтобы заниматься перепиской через СМИ», - приводится в сообщении посольства РФ в США на официальной странице в соцсети.

Посольство РФ отмечает, что Науэрт, как правило, пристально следит за событиями в мире и тем, что происходит внутри внешнеполитического ведомства США, «однако в последние пару дней в ее ведомстве как будто что-то сломалось».

Как сообщалось ранее, российская сторона предложила госсекретарю США Рексу Тиллерсону встретиться с главой российского МИДа Сергеем Лавровым в Эфиопии, где оба дипломата будут находиться одновременно. 2 марта Москва направила в Госдеп соответствующий запрос о встрече Лаврова с Тиллерсоном. Однако ответа так и не поступило. При этом в Госдепе заявили, что никакого запроса не получали.

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