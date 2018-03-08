2018-03-08T16:57:09+03:00
В мире

С европейских счетов пропали замороженные 10 млрд евро Каддафи

Замороженные по решению ООН в 2011 году средства размещались в Euroclear Bank в Бельгии
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Замороженные по решению ООН в 2011 году средства размещались в Euroclear Bank в Бельгии.Замороженные по решению ООН в 2011 году средства размещались в Euroclear Bank в Бельгии.Фото: REUTERS
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В Бельгии таинственным образом исчезли финансы ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Сумма в размере 10 миллиардов евро была размещена на счетах местного Euroclear Bank и являлась замороженной на время следствия по делу об отмывании денег.

Что до самих работников финансового учреждения, то они отказываются понимать – куда пропала такая внушительная сумма. Теперь правоохранителям предстоит разобраться в произошедшем, и установить - как 10 миллиардов евро могли пропасть.

Известно, что последний мониторинг средств, на которые был наложен арест в 2011 году, производился аж в 2013 году. Таким образом, работа бельгийским полицейским предстоит весьма кропотливая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Теперь встает вопрос о том, правильно ли Бельгия контролировала заморозку этих денежных фондов.

Замороженные по решению ООН в 2011 году средства размещались в Бельгии и исчезли в период с 2013 по 2017 годы. Деньги контролировало ближайшее окружение бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Средства (всего чуть более 16 миллиардов евро) находились на четырех счетах.

Пропажу власти Бельгии обнаружили осенью 2017 года, когда следствие по делу об отмывании денег планировало наложить арест на данные средства. к тому моменту на счетах осталось только 5 миллаирдов евро. при этом бельгийский Минфин не давал разрешения на разморозку счетов.

В настоящий момент разбираются, правильно ли страна контролировала заморозку фондов Кадаффи.

Ливийский лидер Муаммар Каддафи был у руля власти в этой стране более 40 лет. В 2011 году он был свергнут в результате народного восстания, а затем зверски замучен и убит.

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