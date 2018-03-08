2018-03-08T17:19:15+03:00
Происшествия

Охранник имения Порошенко покончил с собой прямо на посту

Инцидент произошел еще 23 февраля, однако подтвердилась информация лишь сейчас
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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По факту смерти сержанта возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве. Фото: Архип Верещагин ТАССПо факту смерти сержанта возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве. Фото: Архип Верещагин ТАСС
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Один из охранников имения президента Украины Петра Порошенко совершил самоубийство прямо во время несения служебных обязанностей. Трагический инцидент произошел еще 23 февраля, однако информация о случившемся "всплыла" лишь сейчас.

Известно, что умерший являлся старшим сержантом полка особого назначения Нацполиции в Киевской области Сергеем Галасюком. В тот день он как обычно пришел к президентскому дому в Конча-Заспе Обуховского района, где сменил сотрудника УГО, зашел в будку и уже там совершил самоубийство.

Между тем, как сообщает сайт "Страна.ua" со ссылкой на информированный источник, на той же неделе Галасюк уже пытался покончить с собой, однако, несмотря на это, продолжал выходить на службу.

В местных правоохранительных органах уже подтвердили факт гибели полицейского. Более того, по данному инциденту возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что кортеж Порошенко сбил пенсионера, перебегавшего дорогу в центре Киева.

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