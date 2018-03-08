2018-03-08T18:20:43+03:00
В мире

Пучдемон рассказал об истинных причинах своей борьбы за независимость Каталонии

Бывший глава каталонского правительства сделал заявление по поводу Международного женского дня
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Бывший глава каталонского правительства сделал заявление по поводу Международного женского дняБывший глава каталонского правительства сделал заявление по поводу Международного женского дняФото: REUTERS
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Борьба за равноправие мужчин и женщин стала отправной точкой в борьбе Каталонии за независимость. Так считает бывший глава испанской автономии Карлес Пучдемон.

Скрывающийся от правосудия Мадрида политик, опубликовал некий манифест «правительства Каталоне в Брюсселе» в котором основополагающим локомотивом начала отделении Каталонии стало притеснение испанским правительством во главе с премьер-министром Мариано Рахоем прав женщин.

«Испанское государство ограничило наш суверенитет, наш прогресс и наш совместный труд, оспорив закон о реальном равноправии между мужчинами и женщинами. Я и мои соратники строим республику ради "реального равноправия женщин". Об этом говорится в документе, который политик распространил в четверг в Twitter по случаю праздника 8 марта.

Карлес Пучдемон бежал в Бельгию в конце октября прошлого года. На территории Испании действует ордер на арест политика. Прокуратура Испании предъявила политику обвинения в подстрекательстве к бунту и организации мятежа.

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