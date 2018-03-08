Армия Турции взяла под контроль крупнейший город сирийского Африна

СЕГОДНЯ 18:25 2018-03-08T18:26:18+03:00

В ходе ожесточенных боев высота была захвачена, а курды перешли в отступление

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Турецкая армия взяли под контроль один из крупнейших городов сирийского региона Африн. Так, в рамках операции "Оливковая ветвь" была захвачена высота Джандарис, и дислоцирующимся там курдским формированиям пришлось отступать.

Отмечается, что успех военных действий турецких Вооруженных сил был подкреплен поддержкой отрядов сирийской оппозиции. Совместно в ходе ожесточенных боев они выбили из города последователей "Сил народной самообороны" и членов Рабочей партии Курдистана, которая в Анкаре считается террористической.

По отступавшим из захваченного населенного пункта бойцам был нанесен удар беспилотниками. Между тем, именно Джандарис являлся основной целью в рамках силовой операции "Оливковая ветвь", передает агентство Anadolu.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что, по данным на 2 марта, в ходе военных действий Анкары на территории Сирии погиб 41 турецкий военнослужащий.