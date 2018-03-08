2018-03-08T18:40:04+03:00
Политика

Исламисты в Восточной Гуте обстреляли из минометов российских журналистов

Под минометный обстрел попала также колонна из 300 семей, которых военные пытались вывести из зоны конфликта
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Под минометный обстрел попала также колонна из 300 семей, которых военные пытались вывести из зоны конфликтаПод минометный обстрел попала также колонна из 300 семей, которых военные пытались вывести из зоны конфликтаФото: REUTERS
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Боевики различных террористических группировок в Сирии продолжают с завидным упорствам срывать объявляемые режимы прекращения огня и проведение гуманитарных пауз, чтобы вывести из под огня мирных жителей. Об этом рассказал представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.

Со слов высокопоставленного российского военного, 8 марта исламисты обстреляли минометным огнем колонну, в которой 300 семей направлялись к южному выходу из Восточной Гуты. Инцидент произошел в километре от места, где их всех ожидали родственники.

Также под обстрел попала группа российских и западных журналистов, сопровождавших колонну. Всем удалось оперативно эвакуироваться, пострадавших нет. Однако сгорело три автомобиля колонны, сообщает РИА Новости.

Утром 8 марта в Восточной Гуте боевики открыли огонь, и была сорвана попытка доставить в зону конфликта гуманитарный груз. Назначенное на 9 утра следование гумконвоя было перенесено на другой день.

Президент России Владимир Путин поручил начать в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля ежедневную гуманитарную паузу с 9:00 до 14:00 местного времени (с 10:00 до 15:00 мск). Однако террористы регулярно срывают гумпаузы, мешая выводу мирных жителей. Также они силой удерживают население в Восточной Гуте.

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