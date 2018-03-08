Исламисты в Восточной Гуте обстреляли из минометов российских журналистов

СЕГОДНЯ 18:36 2018-03-08T18:40:04+03:00

Под минометный обстрел попала также колонна из 300 семей, которых военные пытались вывести из зоны конфликта Фото: REUTERS

Под минометный обстрел попала также колонна из 300 семей, которых военные пытались вывести из зоны конфликта

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Боевики различных террористических группировок в Сирии продолжают с завидным упорствам срывать объявляемые режимы прекращения огня и проведение гуманитарных пауз, чтобы вывести из под огня мирных жителей. Об этом рассказал представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.

Со слов высокопоставленного российского военного, 8 марта исламисты обстреляли минометным огнем колонну, в которой 300 семей направлялись к южному выходу из Восточной Гуты. Инцидент произошел в километре от места, где их всех ожидали родственники.

Также под обстрел попала группа российских и западных журналистов, сопровождавших колонну. Всем удалось оперативно эвакуироваться, пострадавших нет. Однако сгорело три автомобиля колонны, сообщает РИА Новости.

Утром 8 марта в Восточной Гуте боевики открыли огонь, и была сорвана попытка доставить в зону конфликта гуманитарный груз. Назначенное на 9 утра следование гумконвоя было перенесено на другой день.

Президент России Владимир Путин поручил начать в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля ежедневную гуманитарную паузу с 9:00 до 14:00 местного времени (с 10:00 до 15:00 мск). Однако террористы регулярно срывают гумпаузы, мешая выводу мирных жителей. Также они силой удерживают население в Восточной Гуте.