Марш женщин в Киеве завершился избиениями и обливанием зеленкой

СЕГОДНЯ 19:36 2018-03-08T19:36:59+03:00

Активисты выступали за права женщин, равенство полов, а также против насилия Фото: REUTERS

По меньшей мере девять человек пострадали в результате нападений злоумышленников

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В четверг, 8 марта, в украинской столице прошел марш за права женщин и гендерное равенство. По окончанию мероприятия на отдельных его участников были совершены нападения - активистов обливали зеленкой, окатывали из газового баллончика и даже избивали. Об этом сами пострадавшие сообщили на странице организаторов Марша в Facebook.

"На "майдане" к нам подошли шесть человек из оппозиции, схватили сзади друга и пшикнули газовым баллоном в глаза", - написала Екатерина Литвинова.

Аналогичный акт насилия был совершен в отношении журналиста Богдана Новака. Ему брызнули перцем в глаза прямо около входа в метрополитен.

Между тем, другая участница акции Эльвира Мусаиева опубликовала фото, на котором ее лицо залито зеленкой. По словам женщины, за это ответственны члены националистических группировок. Еще двух человек, марширующих по Бессарабской площади не только облили зеленкой, но еще и избили.

Очевидцы сообщают, что правоохранители не только не препятствовали нападениям радикально настроенных активистов на участников акции, но и даже помогали им отнимать у женщин баннеры.