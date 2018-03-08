В посольстве РФ поддержали позицию главы МВД Британии по делу Скрипаля

СЕГОДНЯ 19:53 2018-03-08T19:53:25+03:00

Шпионивший в пользу Британии экс-полковник ГРУ и его дочь потеряли сознание около одного из ТЦ города Фото: REUTERS

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Посольство России в Великобритании выразило свое полное согласие с позицией министра внутренних дел королевства Эмбер Радд по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Ранее глава британского МВД призвала не делать преждевременных выводов, основанных на слухах, а верить лишь фактам. Также она неоднократно говорила о том, что сейчас нужно просто позволить правоохранителям делать свою работу.

"Полностью согласны с министром Эмбер Радд: сначала факты, потом выводы по делу Скрипаля. Ответственный политический подход", — говорится сообщении, опубликованном в Twitter российского посольство.

Между тем, напомним, как сообщал сайт kp.ru, 5 марта британский шпион Скрипаль вместе со своей дочерью потерял сознание недалеко от торгового центра в городе Солсбери. В результате расследования выяснилось, что на пострадавших было оказано воздействие нервно-паралитического газа. В местных правоохранительных органах случившееся расценили как покушение на убийство.