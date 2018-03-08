2018-03-08T20:05:43+03:00
В мире

Церемония инаугурации президента Чехии Милоша Земана прошла в Праге

Ранее политик был переизбран на второй срок в качестве главы республики
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Чехии Милош ЗеманПрезидент Чехии Милош ЗеманФото: REUTERS
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В четверг, 8 марта, в Праге состоялась официальная церемония инаугурации президента Чехии Милоша Земана, который ранее был переизбран на второй срок. Об этом сообщается на официальной странице политика в социальных сетях.

Уточняется, что церемония прошла во Владиславском зале королевской и императорской резиденции.

"Клянусь в верности Чешской Республике. Буду исполнять свои обязанности в интересах чешского народа", — сказал президент на кадрах видеозаписи, опубликованной на его странице в Facebook.

Отметим, что Земан является главой государства с 2013 года. В четверг исполнилось пять лет с момента его вступления в эту должность. Теперь же срок его полномочий истечет лишь в марте 2023 года.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что на последних выборах президента политик набрал более 51% голосов избирателей.

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