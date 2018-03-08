Тайская порнозвезда подала на развод в страхе, что секс убьет ее мужа

СЕГОДНЯ 20:44 2018-03-08T20:45:04+03:00

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После года семейной жизни бывшая тайская порноактриса Нонг Нэт, известная так же, как госпожа Кесарин Чайчалермпол, решила подать на развод с 72-летним американским миллионером Гарольдом Дженнингсом Несландом. Девушка заявила, что "он слишком стар", и рядом с ним она чувствует себя как сиделка.

Между тем, одной из главных проблем супругов являлся секс. Звезда порноиндустрии боялась того, что во время бурных занятий любовью у ее пожилого мужа может просто остановиться сердце.

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Американец некоторое время пытался отговорить 33-летнюю Нэт, однако, по словам самой девушки, тот просто держался за их общие воспоминания. В результате мужчина все же согласился развестись, но процесс несколько затянулся из-за вопросов раздела имущества.

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Отметим, что Несланд владеет строительным бизнесом в США и является довольно состоятельным человеком. Его молодая супруга уверяет, что в их отношениях деньги были ни при чем, да и вообще она не считает себя "охотницей за богатством".

"Он платил за все, но я знала, что еще больше он тратит на свое имущество в Америке. Так что, я с пониманием отнеслась к ситуации и позволила ему уменьшить мою месячную зарплату. <...> Мы по-прежнему друзья, и, если когда-нибудь у меня возникнет проблема, я могу обратиться к нему за помощью". - цитирует порнозвезду издание Mirror.

В настоящий момент девушка чувствует себя уже окончательно свободной и ищет замену пожилому возлюбленному. Однако в этот раз она не хочет ошибиться с выбором партнера, поэтому просит потенциальных женихов заранее сообщать о своем росте, телосложении, национальности и финансовых доходах за последние пять лет.