2018-03-08T20:45:04+03:00
В мире

Тайская порнозвезда подала на развод в страхе, что секс убьет ее мужа

По мнению Нонг Нэт, 72-летний миллионер слишком стар, чтобы жить в ее ритме
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Теперь девушка ищет для себя более активного партнера. Фото: @natkejsarinТеперь девушка ищет для себя более активного партнера. Фото: @natkejsarinФото: Instagram.com
Изменить размер текста:

После года семейной жизни бывшая тайская порноактриса Нонг Нэт, известная так же, как госпожа Кесарин Чайчалермпол, решила подать на развод с 72-летним американским миллионером Гарольдом Дженнингсом Несландом. Девушка заявила, что "он слишком стар", и рядом с ним она чувствует себя как сиделка.

Между тем, одной из главных проблем супругов являлся секс. Звезда порноиндустрии боялась того, что во время бурных занятий любовью у ее пожилого мужа может просто остановиться сердце.

natkejsarinnatkejsarin
Say Yes # # #Natkejsarin #ModelThailand
7898 отметок «Нравится»28 комментариевInstagram

Американец некоторое время пытался отговорить 33-летнюю Нэт, однако, по словам самой девушки, тот просто держался за их общие воспоминания. В результате мужчина все же согласился развестись, но процесс несколько затянулся из-за вопросов раздела имущества.

natkejsarinnatkejsarin
3 #
2564 отметок «Нравится»10 комментариевInstagram

Отметим, что Несланд владеет строительным бизнесом в США и является довольно состоятельным человеком. Его молодая супруга уверяет, что в их отношениях деньги были ни при чем, да и вообще она не считает себя "охотницей за богатством".

natkejsarinnatkejsarin
# #
9438 отметок «Нравится»37 комментариевInstagram

"Он платил за все, но я знала, что еще больше он тратит на свое имущество в Америке. Так что, я с пониманием отнеслась к ситуации и позволила ему уменьшить мою месячную зарплату. <...> Мы по-прежнему друзья, и, если когда-нибудь у меня возникнет проблема, я могу обратиться к нему за помощью". - цитирует порнозвезду издание Mirror.

В настоящий момент девушка чувствует себя уже окончательно свободной и ищет замену пожилому возлюбленному. Однако в этот раз она не хочет ошибиться с выбором партнера, поэтому просит потенциальных женихов заранее сообщать о своем росте, телосложении, национальности и финансовых доходах за последние пять лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Антон Шипулин выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Финляндии
Церемония инаугурации президента Чехии Милоша Земана прошла в Праге
В посольстве РФ поддержали позицию главы МВД Британии по делу Скрипаля
Марш женщин в Киеве завершился избиениями и обливанием зеленкой
Отравленный вместе со Скрипалем полицейский вышел из комы
Участники силовой операции в Донбассе вернули Порошенко свои медали
Исламисты в Восточной Гуте обстреляли из минометов российских журналистов
Армия Турции взяла под контроль крупнейший город сирийского Африна
Пучдемон рассказал об истинных причинах своей борьбы за независимость Каталонии
Турция и Ирак проведут совместную силовую операцию против курдов
Собчак назвала глупостью свое попадание в базу данных "Миротворца"
Дональд Трамп пообещал для «настоящих друзей» США «большую гибкость» в вопросе пошлин
Пассажиркам московского автобуса подарили 750 тюльпанов
Охранник имения Порошенко покончил с собой прямо на посту
Правительство России утвердило реестр коррупционеров
С европейских счетов пропали замороженные 10 млрд евро Каддафи
Посольство России в США поздравило с 8 марта сотрудниц Госдепа
Американские танкисты дали оценку российской "Армате"
В воротах "Атлетико" в матче против "Локомотива" не будет Облака
Лавров назвал неоимперским ходом вмешательство США в дела других стран
Украинские неонацисты пригрозили сорвать выборы президента России
Глава МИД Турции рассказал о сроках завершения операции в сирийском Африне
Порошенко предрек России «разрушение» из-за газового спора
Владелец подлодки "Наутилус" отрицает обвинения в убийстве журналистки
Слуцкий извинился перед женщинами за причиненные "переживания"