2018-03-08T20:53:36+03:00
Спорт

Антон Шипулин выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Финляндии

В Контиолахти он принес первую победу нашей команде
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Антон Шипулин - победитель этапа Кубка мира в Контиолахти.Антон Шипулин - победитель этапа Кубка мира в Контиолахти.Фото: REUTERS
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В четверг, 8 марта, россиянин Антон Шипулин выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира по биатлону. Соревнования стартовали в финском Контиолахти.

Дистанцию в 10 километров он преодолел за 23 минуты 51,6 секунды. Это - первая победа российских биатлонистов в розыгрыше Кубка мира этого сезона. Второе место у латыша Андрея Расторгуева, который проиграл 5,8 секунды российскому спортсмену. "Бронза" - у француза Кентена Фийона Майе - отставание в 17,3 секунды.

Спортсмен, напомним, не попал из-за решения МОК на Олимпиаду 2018 в Пхенчхан. И все это время готовился к последним этапам Кубка мира сезона 2017/2018. До успеха Шипулина россияне почти год не выигрывали этапов Кубка мира. До этого российские спортсмены побеждали лишь 18 марта 2017 года. Тогда в Холменколлене Шипулин был первым в гонке преследования.

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