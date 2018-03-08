Тиллерсон заверил, что не избегает контактов с Лавровым

8 Март 21:04 2018-03-08T21:04:42+03:00

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что не пытается уклоняться от контактов с министром иностранных дел РФ Лавровым, о чем свидетельствует, в частности, большое количество их встреч в прошлом году. Более того, по словам дипломата, в ближайшее время, если позволит рабочий график, они смогут пообщаться с российским коллегой в Эфиопии, где оба сейчас и находятся.

"Любое представление о том, что мы отвергаем дипломатическое взаимодействие, - это глупости. <...> Мой график был во многом сверстан, так что если не получится [увидеться] здесь, то он и я часто видим друг друга в разных частях мира, у нас есть номера телефонов друг друга, и мы часто этим пользуемся", - сказал Тиллерсон.

Он также подчеркнул, что не знал об участии Лаврова в турне по странам Африки и уж тем более не был в курсе желания российской стороны провести встречу.

Между тем, напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Москва еще 2 марта направила в Вашингтон запрос с предложением организовать переговоры двух дипломатов, однако так не и не получила ответа. Недавно официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что ее ведомство и вовсе не получало "никакого приглашения или звонка".