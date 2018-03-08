2018-03-08T21:04:42+03:00
Политика

Тиллерсон заверил, что не избегает контактов с Лавровым

Госсекретарь также не исключил возможности того, что сможет встретиться с главой МИД РФ в Эфиопии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Фото: Александр Щербак ТАССГлава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Фото: Александр Щербак ТАСС
Изменить размер текста:

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что не пытается уклоняться от контактов с министром иностранных дел РФ Лавровым, о чем свидетельствует, в частности, большое количество их встреч в прошлом году. Более того, по словам дипломата, в ближайшее время, если позволит рабочий график, они смогут пообщаться с российским коллегой в Эфиопии, где оба сейчас и находятся.

"Любое представление о том, что мы отвергаем дипломатическое взаимодействие, - это глупости. <...> Мой график был во многом сверстан, так что если не получится [увидеться] здесь, то он и я часто видим друг друга в разных частях мира, у нас есть номера телефонов друг друга, и мы часто этим пользуемся", - сказал Тиллерсон.

Он также подчеркнул, что не знал об участии Лаврова в турне по странам Африки и уж тем более не был в курсе желания российской стороны провести встречу.

Между тем, напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Москва еще 2 марта направила в Вашингтон запрос с предложением организовать переговоры двух дипломатов, однако так не и не получила ответа. Недавно официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что ее ведомство и вовсе не получало "никакого приглашения или звонка".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Белом доме объяснили согласие Трампа на встречу с Ким Чен Ыном
В Совфеде назвали обнадеживающим призыв американских сенаторов к диалогу с Россией
В Вене мужчина напал с ножом на прохожих из-за «плохого настроения»
Исполнитель роли Люка Сайуокера получил звезду на Аллее славы
В США рассказали о планах «завоевания» мира своим газом
В Верховной раде решили настроить украинцев на позитив и изменить гимн страны
Погода в Москве на 9 марта 2018 года: температура воздуха опустится до -5 градусов
В Совфеде заявление Порошенко о «разрушении» России назвали «началом истерики»
В экс-главу предвыборного штаба Трампа бросили флаг России
Из-за снежного шторма свыше миллиона американцев остались без электричества
СМИ: В ЕК выразили недоумение заявлениями Киева об аресте активов «Газпрома»
Белый дом: Трамп лично встретится с Ким Чен Ыном
11 стран подписали соглашение о ТТП без США
СМИ узнали о скором уходе сенатора-русофоба Маккейна из конгресса США
Боевики в Восточной Гуте обстреливают Дамаск и не выпускают людей из анклава
Сенаторы призвали госдеп США срочно начать переговоры с Россией о стратегической стабильности
СК объяснил происхождение найденного в Хабаровске мешка с отрубленными руками