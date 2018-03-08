Посетителей ТЦ "Охотный ряд" эвакуируют из-за угрозы взрыва

8 Март 21:18 2018-03-08T21:18:49+03:00

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В Москве эвакуируют посетителей торгового центра "Охотный ряд". Причиной таких мер стало поступление в экстренные службы анонимного звонка об угрозе взрыва.

Как сообщают очевидцы, о начале эвакуации было объявлено по громкоговорителям. Посетителей и сотрудников торгового центра и ресторанов вопросили покинуть территорию комплекса.

По данным "Интерфакс" в настоящий момент сотрудники экстренных службы проверяют полученную информацию о минировании. Между тем, данная эвакуация "Охотного ряда" является уже второй за неделю.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 2 марта посетители ТЦ были вынуждены экстренно покинуть пределы комплекса всего за час до его закрытия. По некоторым данным, сотрудникам правоохранительных органов и работникам центра пришлось эвакуировать почти 2500 человек. Тогда информация о заложенной бомбе не подтвердилась.