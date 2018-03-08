В Москве в результате ДТП с участием грузовика погиб один человек

8 Март 21:49 2018-03-08T21:49:27+03:00

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В результате серьезного ДТП на Трофимовской эстакаде Третьего транспортного кольца в Москве погиб один человек, еще двое пострадали. Такое заявление сделали в столичном управлении ГИБДД.

Уточняется, что авария произошла недалеко от станции метро "Автозаводская". Причины случившегося в настоящий момент выясняются.

"На внешней стороне Трофимовской эстакады Третьего транспортного кольца по неустановленным причинам грузовик столкнулся с впереди идущим легковым автомобилем", - передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Между тем, в экстренных спецслужбах Москвы сообщили, что один пострадавший будет доставлен в 13-ю городскую больницу, а другой - в институт имени Склифосовского. О характере полученных ими травм не сообщается.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что страшная авария произошла также в Перу. Там пассажирский автобус рухнул в 100-метровую пропасть, в результате чего погибли по меньшей мере 11 человек, еще более 50 пострадали.