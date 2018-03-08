Огромный аэростат в виде букета цветов был установлен на Красной площади

8 Март 22:12 2018-03-08T22:12:26+03:00

Гигантский букет можно было наблюдать на Васильевском спуске

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В этот яркий и светлый праздник - Международный женский день - все стремятся приятно удивить прекрасных дам, оказывая внимания не только своим девушкам, мамам и бабушкам, но и даже случайным прохожим.

Так, 8 марта 2018 года над Красной площадью взмыл гигантский аэростат в виде букета разноцветных тюльпанов. Высота этого блестящего шара составила около 50 метров. Наблюдать же такое невероятное зрелище можно было в районе Васильевского спуска.

Несмотря на сильный ветер, конструкция все же смогла порадовать прекрасных дам в этот солнечный день

Несмотря на сильный ветер и другие сложности при установке аэростата, специалисты и организаторы продемонстрировали свое упорство в намерении поздравить представительниц прекрасного пола с этим праздником.

Между тем, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что свою любовь и признательность женщинам высказал также глава нашего государства Владимир Путин. В этот раз президент поздравил жительниц нашей страны, зачитав строки стихотворение современного поэта Андрея Дементьева.