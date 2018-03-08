2018-03-08T22:28:28+03:00
В мире

Саакашвили: Порошенко создал штаб по нейтрализации марша 18 марта

Оппозиционер уверен, что украинские власти попытаются помешать проведению мирной акции
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил СаакашвилиБывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил СаакашвилиФото: REUTERS
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Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил администрацию президента Украины Петра Порошенко в создании штаба по нейтрализации оппозиционного марша, проведение которого запланировано на 18 марта.

Источники политика сообщили, что в новый орган вошли, в частности, руководитель Государственного управления делами Сергей Березенко и заместитель главы АП Виталий Ковальчук. Именно они, по мнению Саакашвили, являются "главными специалистами по грязным методам".

Между тем, сообщается, что в рамках создания препятствий проведению марша киевские власти хотят параллельно организовать другие массовые мероприятия на территории киевского Крещатика.

"Они боятся мирных маршей потому, что именно они вызывают разброд в их власти и множат их перед международным сообществом на ноль, а это то, чего Порошенко боится больше всего", - написал оппозиционер на своей странице в Facebook.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее силовики разогнали палаточный лагерь сторонников Саакашвили возле здания Верховной Рады. В результате более ста человек были задержаны, еще около десяти пострадали.

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