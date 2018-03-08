У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла

8 Март 22:51 2018-03-08T22:51:36+03:00

Также подземные толчки были зафиксированы в районе Малави, Мозамбика, Индонезии и Папуа-Новой Гвинеи

Изменить размер текста: A A

В акватории Тихого океана у берегов японского острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 5,5 баллов. Такие данные предоставили в Алтае-Саянском филиала Единой Геофизической службы РАН.

Уточняется, что подземные точки были зафиксированы в 08:58 по мск в 685 км южнее города Татеяма. Между тем, интенсивность сотрясений в эпицентре оценивается как "очень сильная", передает "Интерфакс".

Стоить отметить, что в четверг, 8 марта, землетрясения были зафиксированы также и у берегов других стран. Так, подземные толчки магнитудой 5,6 произошли на территории Мозамбика, а у берегов Индонезии их магнитуда составила 5,7 баллов.

В южном регионе Малави этот показатель остановился на отметке в 5,6 баллов, а в центральной части Папуа — Новой Гвинеи - 6,0 баллов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что одно из самых мощных землетрясений за последнее время произошло в ноябре прошлого года в Иране и Ираке. Тогда под завалами погибли более 330 человек, еще около 2,8 тысяч получили травмы.