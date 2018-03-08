2018-03-08T23:27:00+03:00
Спорт

Футболисты "Локомотива" разгромно проиграли в гостях "Атлетико" 0:3

Первый поединок 1/8 финала Лиги Европы завершился неудачно для москвичей
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Диего Коста - автор второго гола в ворота "Локомотива".Диего Коста - автор второго гола в ворота "Локомотива".Фото: REUTERS
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В четверг, 8 марта, в Мадриде прошел первый матч 1/8 финала Лиги Европы. Московский "Локомотив" гостил у "Атлетико".

Хозяева поля разгромили столичный клуб со счетом 3:0. На 22-й минуте счет открыл Сауль, забивший мяч дальним ударом с 30 метров. На 47-й минуте Диего Коста удвоил преимущество "Атлетико". Коке поставил точку, забив гол на 90-й минуте игры.

Ответный поединок пройдет 15 марта в Москве. Чтобы пройти в следующий раунд Лиги Европы, команда Юрия Семина должна будет отыграть три гола у испанцев.

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