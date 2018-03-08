2018-03-08T23:35:06+03:00
Политика

В Киеве обстреляли ресторан из гранатомета

После взрыва начался пожар, а тубус от оружия нашли неподалеку
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В результате произошедшего никто не пострадалВ результате произошедшего никто не пострадалФото: REUTERS
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В ночь на 8 марта на улице Владимирской в центре Киева тушили пожар: неизвестный выстрелил из гранатомета в расположенный там ресторан «Лео», в результате взрыва вспыхнул огонь.

Выгорело около 50 квадратных метров помещения увеселительного заведения, с пожаром боролись несколько подразделений госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. Взрывной волной в доме вынесло оконные стекла. Пострадавших нет.

Как сообщает украинский телеканал espreso, прибывшие на место ЧП полицейские нашли отстрелянную пусковую трубу (тубус) в нескольких десятках метров от ресторана.

Правоохранители опросили свидетелей и изъяли записи камер видеонаблюдения, на которых видно, как к зданию подходит неизвестный мужчина и стреляет из гранатомета. Злоумышленника ищут, его мотивы пока неизвестны.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Ведется следствие.

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