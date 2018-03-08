Футболисты ЦСКА проиграли 0:1 французскому "Лиону" в Лиге Европы
Единственный гол в поединке забил Марсело Антонио
ЦСКА пропустил гол от "Лиона" и проиграл 0:1.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:
В четверг, 8 марта, в Москве был сыгран первый матч 1/8 финала Лиги Европы между ЦСКА и "Лионом". Французская команда смогла одержать победу в поединке, который прошел на стадионе ВЭБ Арена.
"Лион" одержал победу с минимальным счетом 1:0. Единственный гол на 68-й минуте поединка забил Марсело Антонио. Через неделю команды проведут во Франции ответный поединок.
Встреча пройдет в Лионе 15 марта. Чтобы выйти в четвертьфинал Лиги Европы, ЦСКА должен отыграть один гол в ответном поединке.