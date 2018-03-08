Футболисты ЦСКА проиграли 0:1 французскому "Лиону" в Лиге Европы

8 Март 23:31 2018-03-08T23:32:05+03:00

ЦСКА пропустил гол от "Лиона" и проиграл 0:1. Фото: REUTERS

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В четверг, 8 марта, в Москве был сыгран первый матч 1/8 финала Лиги Европы между ЦСКА и "Лионом". Французская команда смогла одержать победу в поединке, который прошел на стадионе ВЭБ Арена.

"Лион" одержал победу с минимальным счетом 1:0. Единственный гол на 68-й минуте поединка забил Марсело Антонио. Через неделю команды проведут во Франции ответный поединок.

Встреча пройдет в Лионе 15 марта. Чтобы выйти в четвертьфинал Лиги Европы, ЦСКА должен отыграть один гол в ответном поединке.