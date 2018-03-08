В посольство России в США пытался проникнуть американец

8 Март 23:47 2018-03-08T23:56:15+03:00

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В ночь на четверг, 8 марта, неизвестный мужчина пытался проникнуть на территорию посольства России в Вашингтоне. Нарушителя задержали, им оказался гражданин США. Что ему понадобилось в здании российской дипмиссии, непонятно.

Об этом рассказал пресс-секретарь дипломатического учреждения Николай Лахонин, отметив, что американец пытался попасть в здание «хулиганским образом».

«Американский гражданин хулиганским образом пытался проникнуть в посольство. Был задержан, передан местным властям», - сказал он телеканалу RT.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в честь Международного женского дня посольство России в Вашингтоне поздравило всех сотрудниц госдепартамента США с праздником и пожурило за не совсем добросовестную работу некоторых представительниц внешнеполитического ведомства.

К слову, год назад американец по имени Джозеф Янг прокрался мимо охраны в личный кабинет президента США Дональда Трампа в его флоридской резиденции Мар-а-Лаго и сделал селфи на фоне портрета миллиардера-республиканца. Снимок разлетелся по соцсетям.