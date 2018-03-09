Бойцы АТО в Славянске устроили стрельбу 8 марта

СЕГОДНЯ 00:16 2018-03-09T00:24:35+03:00

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В Международный женский день два бойца так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе устроили стрельбу возле подконтрольного Киеву города Славянск, вояки задержаны.

Как сообщил пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, «8 марта 2018 года близ города Славянск Донецкой области, хулиганские действия двух военнослужащих Вооруженных Сил Украины привели к применению ими огнестрельного оружия».

Ведется служебное расследование: нацполиция и военная служба правопорядка ВСУ выясняют обстоятельства, которые привели к пальбе.

В сообщении пресс-центра отмечается, что «позорный поступок» украинских военнослужащих «негативно влияет на формирование имиджа сил АТО». Виновных обещают наказать.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в ночь на четверг неизвестный мужчина выстрелил из гранатомета в ресторан «Лео» в центре Киева, в результате взрыва вспыхнул пожар.

Стоит отметить, что в этом году на Украине в последний раз отмечали 8 марта как праздник: со следующего года этот день будет обычным рабочим днём.