Боевики в Восточной Гуте обстреливают Дамаск и не выпускают людей из анклава

СЕГОДНЯ 03:18 2018-03-09T08:49:01+03:00

По оценкам российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, около полутора тысяч мирных жителей не могут покинуть опасные районы

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Боевики в Восточной Гуте продолжают обстреливать жилые кварталы Дамаска и его пригороды, под огонь террористов попал открытый 8 марта дополнительный гуманитарный коридор Млеха — Джисрейн, по которому шли люди.

Об этом рассказал начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, отметив при этом, что в целом по стране режим прекращения боевых действий все же соблюдается.

«Лидеры боевиков прилагают все усилия, чтобы не допустить выхода населения из Восточной Гуты. По нашим оценкам, на сегодняшний день готовы выйти из Восточной Гуты не менее полутора тысяч жителей населённых пунктов Джисрейн, Хаммурия, Сакба, Кафер-Батна и Хаззэ», - приводит слова Евтушенко ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, вооруженные банды террористов срывают гуманитарные паузы, мешая людям покинуть анклав.

24 февраля Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня в Сирии. Позже министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что с 27 февраля в Восточной Гуте вводятся гуманитарные паузы, которые должны длиться ежедневно с 9:00 (10:00 мск) до 14:00.