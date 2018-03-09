11 стран подписали соглашение о ТТП без США

СЕГОДНЯ 04:31 2018-03-09T05:38:22+03:00

Министры иностранных дел 11 стран Азии и Америки подписали новое соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве Фото: REUTERS

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Министры иностранных дел 11 стран Азии и Америки 8 марта собрались в чилийской столице Сантьяго, где в торжественной обстановке подписали новое соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве (ТТП) – без участия Соединенных Штатов.

Трансляцию церемонии вел на своем официальном сайте МИД Чили, а глава дипломатического ведомства страны Эральдо Муньос заявил, что это соглашение — «важный жест против протекционистского давления».

«Новые современные правила международной торговли. Именно то, что нужно нашей стране. Как раз, когда некоторые склоняются к протекционизму. Кто бы мог подумать, что мы подпишем это соглашение в Чили и без США», - приводит его слова пресс-служба МИД в Twitter.

Участниками нового договора о ТТП стали Австралия, Бруней, Канада, Чили, Япония, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур и Вьетнам.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Соединенные Штаты вышли из Транстихоокеанского партнерства сразу после вступления Дональда Трампа в должность президента, это было одним из его предвыборных обещаний.