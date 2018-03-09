2018-03-09T05:38:22+03:00
В мире

11 стран подписали соглашение о ТТП без США

Новый договор Транстихоокеанского торгового партнерства скрепили подписями главы МИД
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments7
Министры иностранных дел 11 стран Азии и Америки подписали новое соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерствеМинистры иностранных дел 11 стран Азии и Америки подписали новое соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерствеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Министры иностранных дел 11 стран Азии и Америки 8 марта собрались в чилийской столице Сантьяго, где в торжественной обстановке подписали новое соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве (ТТП) – без участия Соединенных Штатов.

Трансляцию церемонии вел на своем официальном сайте МИД Чили, а глава дипломатического ведомства страны Эральдо Муньос заявил, что это соглашение — «важный жест против протекционистского давления».

«Новые современные правила международной торговли. Именно то, что нужно нашей стране. Как раз, когда некоторые склоняются к протекционизму. Кто бы мог подумать, что мы подпишем это соглашение в Чили и без США», - приводит его слова пресс-служба МИД в Twitter.

Участниками нового договора о ТТП стали Австралия, Бруней, Канада, Чили, Япония, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур и Вьетнам.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Соединенные Штаты вышли из Транстихоокеанского партнерства сразу после вступления Дональда Трампа в должность президента, это было одним из его предвыборных обещаний.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Белом доме объяснили согласие Трампа на встречу с Ким Чен Ыном
В Совфеде назвали обнадеживающим призыв американских сенаторов к диалогу с Россией
В Вене мужчина напал с ножом на прохожих из-за «плохого настроения»
Исполнитель роли Люка Сайуокера получил звезду на Аллее славы
В США рассказали о планах «завоевания» мира своим газом
В Верховной раде решили настроить украинцев на позитив и изменить гимн страны
Погода в Москве на 9 марта 2018 года: температура воздуха опустится до -5 градусов
В Совфеде заявление Порошенко о «разрушении» России назвали «началом истерики»
В экс-главу предвыборного штаба Трампа бросили флаг России
Из-за снежного шторма свыше миллиона американцев остались без электричества
СМИ: В ЕК выразили недоумение заявлениями Киева об аресте активов «Газпрома»
Белый дом: Трамп лично встретится с Ким Чен Ыном
СМИ узнали о скором уходе сенатора-русофоба Маккейна из конгресса США
Боевики в Восточной Гуте обстреливают Дамаск и не выпускают людей из анклава
Сенаторы призвали госдеп США срочно начать переговоры с Россией о стратегической стабильности
СК объяснил происхождение найденного в Хабаровске мешка с отрубленными руками