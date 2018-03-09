СМИ: В ЕК выразили недоумение заявлениями Киева об аресте активов «Газпрома»

СЕГОДНЯ 05:47 2018-03-09T06:16:43+03:00

Глава Минэнерго России обсудил намерение Украины арестовать имущество «Газпрома» с еврокомиссаром по делам Энергосоюза

Изменить размер текста: A A

Министр энергетики России Александр Новак обсудил с заместителем главы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марошем Шефчовичем заявления Украины о намерении арестовать активы «Газпрома» за рубежом, если холдинг не выполнит решение Стокгольмского арбитражного суда.

Как рассказал ТАСС знакомый с ходом переговоров европейский дипломатический источник, о планах Киева еврокомиссар узнал от главы российского Минэнерго. По словам собеседника агентства, Шефчович заверил Новака, что «украинцы обещали этого не делать».

Правда, отметил, что пока не закончатся праздники, Еврокомиссия не сможет запросить у Киева обоснований для подобных заявлений.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, после того, как «Газпром» объявил о решении расторгнуть все контракты с «Нафтогазом», украинские власти в рамках принудительного взыскания штрафа начали опись и арест имущества российского холдинга, которое находится на их территории. Причем премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о желании Киева арестовать активы «Газпрома» по всему миру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Госдеп США ожидает, что «Газпром» возобновит транзит газа через Украину

Как заявила пресс-секретарь госдепартамента, «Россия должна доказать, что она надежный поставщик газа» (подробности).