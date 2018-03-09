Из-за снежного шторма свыше миллиона американцев остались без электричества

СЕГОДНЯ 06:28 2018-03-09T06:44:58+03:00

Сильный ветер и снегопад привели к массовым отключениям на северо-востоке США

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Из-за обрушившегося на северо-восток США снежного шторма более миллиона человек остались без света и тепла в своих домах. Массовые отключения электричества зафиксированы в некоторых городах штатов Нью-Джерси, Нью-Йорк, Массачусетс, Коннектикут, Род-Айленд, Вермонт и Нью-Гэмпшир, передает телеканал NBC.

Только в Пенсильвании, по данным местной энергетической компании, полностью обесточены населенные пункты, где в общей сложности проживают около 110 тысяч человек.

По прогнозам синоптиков, непогода продержится еще как минимум до 9 марта включительно. В некоторых регионах на северо-востоке США толщина снежного покрова превышает 30 см, а местами достигает 60 сантиметров.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, из-за мощной снежной бури в Штатах 7 марта пришлось отменить более трех тысяч авиарейсов, а 8 марта – около 500.