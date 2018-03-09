2018-03-09T06:44:58+03:00
В мире

Из-за снежного шторма свыше миллиона американцев остались без электричества

Сильный ветер и снегопад привели к массовым отключениям на северо-востоке США
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Снежный шторм в Нью-ЙоркеСнежный шторм в Нью-ЙоркеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Из-за обрушившегося на северо-восток США снежного шторма более миллиона человек остались без света и тепла в своих домах. Массовые отключения электричества зафиксированы в некоторых городах штатов Нью-Джерси, Нью-Йорк, Массачусетс, Коннектикут, Род-Айленд, Вермонт и Нью-Гэмпшир, передает телеканал NBC.

Только в Пенсильвании, по данным местной энергетической компании, полностью обесточены населенные пункты, где в общей сложности проживают около 110 тысяч человек.

По прогнозам синоптиков, непогода продержится еще как минимум до 9 марта включительно. В некоторых регионах на северо-востоке США толщина снежного покрова превышает 30 см, а местами достигает 60 сантиметров.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, из-за мощной снежной бури в Штатах 7 марта пришлось отменить более трех тысяч авиарейсов, а 8 марта – около 500.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Белом доме объяснили согласие Трампа на встречу с Ким Чен Ыном
В Совфеде назвали обнадеживающим призыв американских сенаторов к диалогу с Россией
В Вене мужчина напал с ножом на прохожих из-за «плохого настроения»
Исполнитель роли Люка Сайуокера получил звезду на Аллее славы
В США рассказали о планах «завоевания» мира своим газом
В Верховной раде решили настроить украинцев на позитив и изменить гимн страны
Погода в Москве на 9 марта 2018 года: температура воздуха опустится до -5 градусов
В Совфеде заявление Порошенко о «разрушении» России назвали «началом истерики»
В экс-главу предвыборного штаба Трампа бросили флаг России
СМИ: В ЕК выразили недоумение заявлениями Киева об аресте активов «Газпрома»
Белый дом: Трамп лично встретится с Ким Чен Ыном
11 стран подписали соглашение о ТТП без США
СМИ узнали о скором уходе сенатора-русофоба Маккейна из конгресса США
Боевики в Восточной Гуте обстреливают Дамаск и не выпускают людей из анклава
Сенаторы призвали госдеп США срочно начать переговоры с Россией о стратегической стабильности
СК объяснил происхождение найденного в Хабаровске мешка с отрубленными руками