В экс-главу предвыборного штаба Трампа бросили флаг России

СЕГОДНЯ 06:54 2018-03-09T08:19:58+03:00

Это произошло, когда Пол Манафорт вышел из здания суда в Александрии и направлялся к машине [фото, видео]

Изменить размер текста: A A

В бывшего главу предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта один из протестующих, поджидавших его на выходе из здания суда в Александрии (штат Виргиния), бросил российский флаг, сообщает телеканал NBC News.

Момент запечатлели видеокамеры вездесущих репортеровФото: кадр с видео

Этот момент запечатлели видеокамеры вездесущих репортеров. На обнародованных NBC кадрах можно увидеть, как в политика «прилетает» знамя нашей страны, его поймал шедший впереди помощник, ухмыльнулся и бросил обратно. После чего мужчины в сопровождении папарацци идут дальше и садятся в машину.

А за ними, постоянно выкрикивая: «Предатель! Предатель, продал Америку русским» идет протестующий в черных очках и шапке, с седой бородой и самодельным плакатом.

Протестующие буквально по пятам ходили за Полом Манафортом (он справа). Судя по видео, именно мужчина, который держит табличку с надписью «Предатель» и бросил триколор в политикаФото: REUTERS

На другой записи видно, как именноэтот бородач подходит к Манафорту и довольно аккуратно бросает ему российский триколор.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Пол Манафорт и его давний деловой партнер Ричард Гейтс стали первыми обвиняемыми по делу о пресловутом «вмешательстве» России в американские выборы президента, а позже их заподозрили и в других прегрешениях. В частности – в отмывании денег, полученных от лоббистской деятельности в интересах украинских властей, «сговоре против США», махинациях с документами и прочих правонарушениях – обвинение насчитывает 12 пунктов. Судебный процесс по делу Манафорта начнется в Александрии 10 июля.