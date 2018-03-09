2018-03-09T07:17:40+03:00
Москва

Погода в Москве на 9 марта 2018 года: температура воздуха опустится до -5 градусов

Синоптики рассказали о погоде в Москве на 9 марта 2018 года
Дарья ИВАШКИНА
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Весна в этом году не торопится в МосквуВесна в этом году не торопится в МосквуФото: Евгения ГУСЕВА
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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 9 марта 2018 года. Так, в пятницу температура воздуха в столице составит -3…-5 градусов. При этом в мегаполисе будет облачно. А ближе к вечеру местами пройдет небольшой снег. Ветер же будет дуть юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду.

А в ночь на субботу столбики термометров опустятся до -8…-10 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Причем в темное время суток в городе также не исключен небольшой снег.

Кстати, напомним, в начале весны Москва пережила очередной рекордный снегопад. Как сообщал сайт kp.ru, 4 марта столицу накрыл снегопад, который стал самым сильным для этого мартовского дня за всю историю метеонаблюдений, то есть за 123 года.

Вообще, весна в этом году не торопится в мегаполис. Между тем многие с нетерпением ждут потепления, причем не только люди. Так, недавно в сети появилось видео с призывающим весну в Москву снежным барсом.

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