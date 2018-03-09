В Верховной раде решили настроить украинцев на позитив и изменить гимн страны

СЕГОДНЯ 07:34 2018-03-09T07:36:40+03:00

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Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич предложил изменить слова государственного гимна Украины . Так, нардеп заявил о намерении в самое ближайшее время обсудить внесение правок с коллегами.

Как считает политик, нужно изменить всего два слова в начале главной песни страны, чтобы она не начиналась «трагически». «В тексте гимна уже есть одна правка. И я говорю коллегам: может, внесем еще одну? Вместо "Еще не умерла Украины и слава, и воля" напишем "Будет вечно Украина, ее слава и воля"», - сказал Шуфрич в эфире украинских СМИ.

По мнению нардепа, если внести предлагаемые им правки, то гимн незалежной «будет иметь более позитивный посыл». При этом он отметил, что украинцы «должны быть запрограммированы на жизнь». «На жизнь, а не на то, что еще не умерли», - пояснил депутат Верховной рады.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале февраля министр обороны США Джеймс Мэттис в беседе со своим украинским коллегой Степаном Полтораком процитировал гимн незалежной, говоря о борьбе за независимость республики.