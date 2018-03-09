2018-03-09T07:53:57+03:00
В мире

В США рассказали о планах «завоевания» мира своим газом

В ближайшие пять лет Соединенные Штаты намерены увеличить экспорт сжиженного природного газа в четыре раза
Дарья ИВАШКИНА
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В США рассказали о планах «завоевания» мира своим газомВ США рассказали о планах «завоевания» мира своим газомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Исполнительный директор энергетической ассоциации США Барри Уортингтон, выступая на ежегодной международной конференции по энергетике CERAWee в американском Хьюстоне (штат Техас), заявил, что в ближайшие пять лет Соединенные Штаты намерены увеличить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в четыре раза.

«Объем экспорта продолжит расти. Возможно, в следующие пять лет мы станем свидетелями значительного наращивания объемов, наш экспорт СПГ увеличится в четыре раза», - сказал Уортингтон.

Как заметил глава американской энергетической ассоциации, для осуществления задуманного планируется построить еще пять или шесть экспортных терминалов. По словам Барри Уортингтона, в ближайшее время должны заработать терминалы компаний Cheniere Energy и Exxon Mobil.

Между тем американец признал, что российский газ будет доминировать в европейских поставках еще очень долгое время, передает Reuters.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июне прошлого года в Белом доме заявили, что к 2020 году США станут глобальным поставщиком сжиженного природного газа. В Вашингтоне уверены, что к этому приведет «газовая революция» в Америке.

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