Исполнитель роли Люка Сайуокера получил звезду на Аллее славы

СЕГОДНЯ 08:12 2018-03-09T08:15:01+03:00

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В четверг, 8 марта, актер Марк Хэмилл, который сыграл Люка Скайуокера в киносаге «Звездные войны» и озвучивал Джокера в мультфильмах о Бэтмене, получил звезду на Аллее славы в Лос‐Анджелесе (штат Калифорния). Его именная звезда, вмонтированная в тротуар Голливудского бульвара, стала 2630-й по счету.

В церемонии открытия памятного знака приняли участие режиссер «Звездных войн» Джордж Лукас и актер Харрисон Форд, сыгравший в космической киносаге капитана Хана Соло. Кроме того, за торжественным мероприятием наблюдали около 2,5 тысячи человек.

Кстати, как сообщал сайт kp.ru, совсем недавно свою звезду на Аллее славы в Голливуде получила Минни Маус. Подружка Микки Мауса была удостоена этой чести к своему 90-летнему юбилею.