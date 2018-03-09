В Вене мужчина напал с ножом на прохожих из-за «плохого настроения»

СЕГОДНЯ 08:31 2018-03-09T08:31:29+03:00

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В полиции рассказали о том, что стало мотивом нападения 23-летнего мужчины на прохожих в Вене. Как оказалось, выходец из Афганистана набросился с ножом на людей из-за «плохого и агрессивного настроения». Об этом заявил сам задержанный в ходе допроса. При этом подозреваемый полностью признал свою вину.

«В ходе допроса 23-летний мужчина <...> заявил, что был в плохом и агрессивном настроении, разозлился на свою жизненную ситуацию, что стало причиной нападения на семью», - сообщается на сайте местной полиции.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую среду, 7 марта, мужчина набросился с ножом на прохожих в Вене. В результате серьезно пострадали три человека - члены одной семьи: мать, отец и их 17-летняя дочь. Позднее злоумышленник совершил еще одно нападение: неподалеку от места первого происшествия он напал на своего знакомого.