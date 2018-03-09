2018-03-09T08:49:23+03:00
Политика

В Совфеде назвали обнадеживающим призыв американских сенаторов к диалогу с Россией

Ранее демократы призвали госдепартамент США срочно начать переговоры с Москвой
Дарья ИВАШКИНА
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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин КосачевГлава комитета Совета Федерации по международным делам Константин КосачевФото: Аца КОШТЭ
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В Совете Федерации (СФ) прокомментировали призыв американских сенаторов к госсекретарю США Рексу Тиллерсону начать диалог с Россией. Так, глава комитета по международным делам Константин Косачев назвал новость о таком обращении сенаторов-демократов к Госдепу обнадеживающей.

«Новость, которая обнадеживает. После многих месяцев и даже лет жесточайшей риторики со стороны американских конгрессменов и сенаторов в адрес России вплоть до требований разорвать отношения появляются признаки "позитивного", а не "негативного" парламентского давления, причем на президента США, а не нашей страны», - написал Косачев на своей странице в Facebook.

При этом российский сенатор заметил, что РФ и Соединенные Штаты не являются угрозой друг для друга.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, после того как в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал о новейшем российском оружии, американские сенаторы-демократы призвали госдепартамент США срочно начать переговоры с Москвой о стратегической стабильности.

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