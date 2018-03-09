Посольство России готово доказать, что запрашивало встречу с Тиллерсоном

СЕГОДНЯ 09:27 2018-03-09T09:27:22+03:00

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Посольство России в США заявило о готовность доказать, что запрашивало встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Так, пресс-секретарь диппредставительства нашей страны Николай Лахонин предложил переслать Госдепу копии соответствующего запроса через Twitter.

«Мы готовы поделиться копиями нашего "формального приглашения" через личные сообщения (в Twitter)», - написал представитель российской дипмиссии в своем микроблоге в Twitter.

Отметим, как сообщал сайт kp.ru, Москва направила запрос о встрече глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона еще 2 марта, однако не получила ответа. А в минувшую среду, 7 марта, официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что в ее ведомство не поступало «никакого приглашения или звонка». А 8 марта она подтвердила, что запроса России в госдепартаменте США не получили.