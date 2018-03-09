2018-03-09T09:49:59+03:00
В мире

Премьер Японии на встрече с Трампом в США обсудит проблему КНДР

Глава правительства Страны восходящего солнца намерен посетить Соединенные Штаты в апреле
Дарья ИВАШКИНА
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Премьер-министр Японии Синдзо АбэПремьер-министр Японии Синдзо АбэФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поделился своими планами на ближайшее будущее. Так, в апреле он собирается посетить США и провести там переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.

При этом глава правительства Страны восходящего солнца отметил, что хотел бы обсудить с хозяином Белого дома проблему КНДР. «У нас состоялся телефонный разговор с президентом Трампом. В апреле я отправлюсь с визитом в США, где хотел бы обсудить северокорейскую проблему с президентом», - цитирует Абэ агентство Kyodo.

Кроме того, японский премьер выразил мнение, что предложение о начале переговоров, с которым Пхеньян ранее обратился к Вашингтону, является «результатом мощного давления, которое было оказано всем мировым сообществом на КНДР».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг президент США Дональд Трамп согласился лично встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до мая 2018 года.

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