Лучшие кадры из легендарных фильмов объединили в один ролик

СЕГОДНЯ 10:25 2018-03-09T10:41:25+03:00

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Сцены из нескольких культовых картин второй половины прошлого века, которые были сняты различными новаторскими на тот момент способами, решено было объединить в одном видеоролике.

Начинает 15-минутное видео эпизод из фильма «Лоуренс Аравийский» 1962 года. Многим, кто смотрел эту ленту, запомнился момент, когда главный герой смотрит на приближающегося всадника. Сцена была снята не на кинокамеру, а на телеобъектив.

Следом идет сцена «Падших ангелов» 1995 года, где одна из главных героинь снята при помощи широкоугольной камеры. Если пристально вглядеться, то можно увидеть, что лицо девушки искажено, так как линза предназначена для дальней съемки, а не для крупных планов.

«Барри Линдон», вышедшей на экраны в 1975 году, отметился зумом. Чтобы создать эффект трагичности и беспомощности главного героя, операторам пришлось уменьшить масштаб в разы. Завершает 15-минутный ролик кинолента «Выпускник» 1967 года. В одном из фрагментов операторы периодически меняли фокус, что заставило зрителей постоянно переключать свое внимание между главными героинями.