Серена Уильямс победила в своем первом матче после рождения ребенка

СЕГОДНЯ 10:28 2018-03-09T10:28:57+03:00

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В матче первого круга престижного теннисного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе (общий призовой фонд - $8,64 млн) американская теннисистка Серена Уильямс уверенно одержала верх над Зариной Дияс из Казахстана. Матч завершился со счетом 7:5, 6:3.

Эта победа, как и сама встреча на турнирах WTA, стала первой для американки после рождения ребенка. В январе 2017 года Уильямс объявила о приостановлении карьеры после победы на Открытом чемпионате Австралии.

В следующем раунде Серена Уильямс сыграет с представительницей Нидерландов Кики Бертенс, посеянной на турнире под 29-м номером.

Серена Уильямс победила в своем первом матче после рождения ребенкаФото: GLOBAL LOOK PRESS

Стоит отметить, что 36-летняя Уильямс является одной из самых титулованных теннисисток мира. В ее копилке 23 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, что является рекордом Открытой эры (период с 1968 года по настоящее время, когда все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях). Помимо этого, Уильямс является четырехкратной олимпийской чемпионкой.