2018-03-09T10:30:04+03:00
Политика

Вице-премьер Украины сравнил термин «Малопольша» с фразой «Крым был и будет российским»

Павел Розенко высказался по поводу принятого Польшей «антибандеровского» закона
Дарья ИВАШКИНА
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Вице-премьер Украины Павел РозенкоВице-премьер Украины Павел РозенкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вице-премьер Украины Павел Розенко, комментируя принятый Польшей «антибандеровский» закон, заявил, что этот документ создает условия для вражды между Киевом и Варшавой, хотя украинцы, по его словам, считают поляков братским народом.

При этом политик выразил мнение, что термин «Восточная Малопольша», который фигурирует в новом польском законе, равносилен утверждению о том, что «Крым был и будет российским».

«Как реагировать нам, украинцам, когда в закон про Институт национальной памяти Польши, я не скажу про преследование украинцев, я скажу про то, что вводится термин "Восточная Малопольша". В закон Польши! А, извините, "Восточная Малопольша" стоит в одном разряде с термином "Крым был и будет российским"!» - сказал Розенко в эфире украинских СМИ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в феврале президент Польши Анджей Дуда подписал обновленный закон об Институте национальной памяти, получивший название «антибандеровский» или «закон о Холокосте». В частности, этот документ запрещает «бандеровскую идеологию» и ее пропаганду.

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