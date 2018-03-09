МИД РФ: Встреча Лаврова и Тиллерсона не состоится

СЕГОДНЯ 10:46 2018-03-09T10:46:28+03:00

Американская сторона так и не подтвердила получение запроса на встречу глав внешнеполитических ведомств России и США

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров не встретится со своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном. Встреча глав внешнеполитических ведомств России и США могла бы состоятся 8 марта в столице Эфиопии Аддис-Абебе, но из-за непонятных проволочек с американской стороны министры так и не встретятся. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Встреча не состоялась и уже не состоится", - сказал он. - Будем искать другую возможность", - приводит слова дипломата ТАСС.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, небывалый ажиотаж вокруг возможной встречи Тиллерсона и Лаврова в Эфиопии, где они оба были в четверг, возник из-за заявлений Госдепа, что запрос о такой встрече от российской стороны не поступал.

Однако в российском МИД утверждают обратное - посольство РФ в США сообщило, что запрос о встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном был направлен еще 2 марта.