В Китае заявили о намерении сделать юань мировой валютой

СЕГОДНЯ 11:02 2018-03-09T11:02:08+03:00

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Власти Китая заявили о намерении и дальше способствовать интернационализации юаня. По словам главы Народного банка КНР Чжоу Сяочуаня, в будущем юань может стать мировой резервной валютой, если финансовый рынок Поднебесной будет и дальше стремиться ко все большей открытости.

При этом Сяочуань заметил, что основные процедуры для интернализации юаня уже проведены. «В процессе интернационализации юаня были приняты достаточные меры, которые теперь позволяют использовать юань в торговле и в инвестициях. Кроме того, юань был включен в корзину валют SDR. Основные процедуры уже проведены», - цитирует главу Народного банка КНР агентство «Синьхуа».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, с 1 октября 2016 года китайский юань включен в корзину валют Международного валютного фонда (МВФ). С тех пор он входит в корзину SDR (специальных прав заимствования), в которой до этого были только доллар, евро, фунт стерлингов и иена.