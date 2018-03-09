СЕГОДНЯ 11:46 2018-03-09T11:46:49+03:00

Смертник подорвал себя на мине в Афганистане, есть жертвы Фото: REUTERS

В результате теракта погибло не менее пять человек

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В столице Афганистана Кабуле произошел очередной теракт. В результате самоподрыва террориста-смертника погибло не менее пяти человек, десятки мирных жителей получили ранения.

В настоящее время все пострадавшие доставлены в клиники города. На месте работают полицейские. Другие подробности случившегося пока отсутствуют. К настоящему времени ни одна из действующих в Афганистане и за его пределами террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее, передает местное агентство Пажвак.

2 марта неизвестные люди в масках открыли огонь по нескольким учреждения, расположенным в центре столицы Буркина-Фасо Уагадугу, среди которых Генштаб страны и посольство Франции. В результате столкновений с полицейскими четверо боевиков были уничтожены. Специальный посланник МИД Франции по Сахелю Жан-Марк Шатаньер назвал атаку терактом.